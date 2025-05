Palazzina crollata a Magliano nel Salento: Quattro operai salvati dalle macerie durante i lavori di ristrutturazione

Una palazzina in ristrutturazione è crollata a Magliano, frazione di Carmiano nel Salento, Puglia, il 5 maggio. Quattro operai, impegnati nei lavori, sono stati estratti vivi dalle macerie nonostante alcune ferite; le loro condizioni di salute non sono giudicate gravi.

Il crollo ha interessato una casa indipendente su un unico piano in via Ronchi. Secondo una prima ricostruzione, il soffitto a stella in pietra leccese, alto circa sei metri, è crollato improvvisamente per cause in fase di accertamento, portando con sé alcune porzioni delle pareti laterali. Al momento del cedimento, due operai erano sul terrazzo e altri due all’interno dell’appartamento.

I pompieri hanno soccorso i quattro lavoratori, che sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Tra i feriti ci sarebbe anche il titolare dell’impresa edile. Due operai provengono da Arnesano, mentre gli altri due da Carmiano e Monteroni. Per uno di loro è stato necessario il trasporto all’ospedale Fazzi di Lecce in “codice rosso”, mentre gli altri hanno condizioni meno gravi.

Sul luogo del crollo sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e ambulanze, e l’area è stata isolata per garantire la sicurezza durante le operazioni di recupero e verifica della struttura. Le indagini sono in corso per determinare le cause esatte del cedimento.