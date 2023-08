Palazzina Creativa progetta la nuova esperienza digitale di LAGO

Un’infrastruttura integrata, progettata per offrire una user experience dinamica e personalizzata agli utenti e ottimizzare le performance del principale touch point dell’azienda: Palazzina Creativa rinnova il sito web di LAGO.

In collaborazione con: Palazzina Creativa

Palazzina Creativa, digital agency padovana, firma il nuovo sito di LAGO Design, brand di arredamento tra i più rinomati a livello nazionale e internazionale. Per LAGO, l’agenzia ha rivisto l’intera esperienza digitale con l’obiettivo di mettere al centro le persone e ottenere performance di alto livello, non solo in termini di conversione.

Un sito sviluppato in modalità co-design

Migliorare la user experience, i KPI dell’azienda e ridurre i consumi sono stati i tre driver di un immenso lavoro di analisi e progettazione svolto a quattro mani dai team Creative e Tech dell’agenzia di comunicazione Palazzina Creativa con un team interno all’azienda dedicato al progetto. Il sito web infatti è stato sviluppato con una modalità di co-design, che include il cliente in ogni fase della progettazione a partire dall’analisi e che ha coinvolto circa 500 stakeholders (tra privati, architetti e dealers).

Il primo step per rinnovare l’esperienza digitale del principale touch point digitale di LAGO Design è stato analizzare i bisogni concreti degli utenti e i punti critici dei flussi di navigazione attuali. Stabiliti gli obiettivi di progetto con l’azienda, è iniziato il corposo lavoro di wireframing, concept, design e sviluppo che ha portato al risultato finale.

Il massimo dell’esperienza digitale: navigazione dinamica, personalizzata

L’UX del sito di LAGO è stata pensata per singoli utenti, offrendo un’esperienza di navigazione personalizzata per ogni target, che segue flussi ben precisi e definiti. In base alle tipologie di utente sono state sviluppate diverse interfacce e i percorsi sono diversificati anche sulla base di bisogni e fasi di acquisto, arrivando fino alla al lead (KPI fondamentale dell’azienda) o alla richiesta di acquisto.

Infrastruttura integrata e sostenibile

L’infrastruttura progettata fa pieno uso della modalità Jamstack, organizzando silos di informazioni verticali: la comunicazione avviene tramite l’integrazione di sistemi (DAM, PIM, CRM, CMS) che sfruttano servizi di intelligenza artificiale per velocizzare l’esperienza utente e le integrazioni.

I contenuti – sviluppati per offrire all’utente finale sia informazioni sul prodotto che dettagli emozionali – sono gestiti con WordPress, mentre la centralizzazione degli asset media è affidata a THRON. La gestione delle informazioni di CRM e SSO si appoggia alla piattaforma Salesforce, tutto il frontend è gestito con VUE.js come framework, mentre i sistemi di ricerca affidati ad Algolia.

L’utilizzo di sistemi serverless per lo sviluppo dell’architettura del sito ha reso possibile un’importante riduzione dei costi di infrastruttura, una maggiore predisposizione allo scaling e una riduzione delle emissioni di CO2 nell’ambiente fino al 40%, supportando così LAGO Design in un percorso più green e sostenibile anche nei punti digitali.