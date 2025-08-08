34 C
Roma
venerdì – 8 Agosto 2025
Politica

Palazzetto di Ravenna, polemiche e ritardi scatenano l’opposizione

Da StraNotizie
Palazzetto di Ravenna, polemiche e ritardi scatenano l’opposizione

Il progetto per il nuovo palazzetto dello sport di Ravenna, atteso da anni e già gravato da costi elevati, è stato ulteriormente ostacolato da un fallimento durante una prova di carico. Questa situazione ha suscitato forti reazioni da parte dell’opposizione al governo del Comune guidato dal centrosinistra.

Fratelli d’Italia, il principale gruppo di opposizione, ha annunciato l’intenzione di richiedere una commissione d’indagine consiliare per chiarire le responsabilità tecniche, amministrative e politiche legate all’ultimo inconveniente. Hanno anche chiesto un cronoprogramma pubblico aggiornato che indichi scadenze precise per i collaudi e per la soluzione delle problematiche riscontrate, oltre a maggiori garanzie sui costi e trasparenza complessiva.

In una nota, i consiglieri di Fratelli d’Italia, Grandi e Caponegro, hanno espresso preoccupazione per la gestione dell’opera, considerandola inadeguata per un progetto ritenuto strategico per lo sport e l’economia del territorio. Anche Filippo Donati di Viva Ravenna ha commentato la questione, mettendo in risalto il difficile compito del sindaco Barattoni, erede di un precedente mandato problematico.

La Pigna, sempre sui social, ha sostenuto che la capogruppo Veronica Verlicchi è stata l’unica a mettere in evidenza i ritardi e l’aumento dei costi durante questi anni. D’altra parte, il gruppo Lega-Pdf-LpRa ha sollevato la questione se sia opportuno proseguire con l’attuale ditta di costruzione, suggerendo che, se necessario, si possa considerare un cambio di azienda per ottimizzare tempi e costi.

Articolo precedente
Benessere animale in Italia: dati e sfide da affrontare
Articolo successivo
Rimini: leader del turismo balneare con 1,5 miliardi di euro
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.