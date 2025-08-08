Palazzetto di Ravenna, polemiche e ritardi scatenano l’opposizione

Il progetto per il nuovo palazzetto dello sport di Ravenna, atteso da anni e già gravato da costi elevati, è stato ulteriormente ostacolato da un fallimento durante una prova di carico. Questa situazione ha suscitato forti reazioni da parte dell’opposizione al governo del Comune guidato dal centrosinistra.

Fratelli d’Italia, il principale gruppo di opposizione, ha annunciato l’intenzione di richiedere una commissione d’indagine consiliare per chiarire le responsabilità tecniche, amministrative e politiche legate all’ultimo inconveniente. Hanno anche chiesto un cronoprogramma pubblico aggiornato che indichi scadenze precise per i collaudi e per la soluzione delle problematiche riscontrate, oltre a maggiori garanzie sui costi e trasparenza complessiva.

In una nota, i consiglieri di Fratelli d’Italia, Grandi e Caponegro, hanno espresso preoccupazione per la gestione dell’opera, considerandola inadeguata per un progetto ritenuto strategico per lo sport e l’economia del territorio. Anche Filippo Donati di Viva Ravenna ha commentato la questione, mettendo in risalto il difficile compito del sindaco Barattoni, erede di un precedente mandato problematico.

La Pigna, sempre sui social, ha sostenuto che la capogruppo Veronica Verlicchi è stata l’unica a mettere in evidenza i ritardi e l’aumento dei costi durante questi anni. D’altra parte, il gruppo Lega-Pdf-LpRa ha sollevato la questione se sia opportuno proseguire con l’attuale ditta di costruzione, suggerendo che, se necessario, si possa considerare un cambio di azienda per ottimizzare tempi e costi.