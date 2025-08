Palantir e Intelligenza Artificiale: Dominio e Difesa USA

Negli ultimi anni, l’intersezione tra tecnologia e difesa è diventata sempre più rilevante, con aziende come Palantir che giocano un ruolo cruciale in questo ambito. Fondata da Peter Thiel e Alex Karp, la società si è affermata come leader nel settore dei big data e dell’intelligenza artificiale, collaborando attivamente con il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti.

Recentemente, l’esercito americano ha siglato un accordo da 10 miliardi di dollari con Palantir che unisce numerosi contratti fino al 2035. Questa collaborazione ha contribuito a un significativo incremento dei ricavi trimestrali della società, che ha registrato un aumento del 50%, raggiungendo un miliardo di dollari, grazie principalmente alla crescente domanda di soluzioni AI nel settore militare.

Palantir non si limita a servizi per la difesa; offre anche supporto a settori come la logistica, come dimostrato dall’efficienza ottenuta da Wendy’s grazie all’implementazione del suo software. Tuttavia, il settore della difesa rimane la fonte con i margini di profitto più elevati. Inoltre, l’azienda sta collaborando con Anduril, un’altra realtà del settore, per ottimizzare sistematicamente le operazioni militari sul campo.

Questa strategia è accompagnata da una presenza attiva di ingegneri sul campo e da un’iniziativa che include membri di grosse aziende tech in unità militari. La missione è armare gli Stati Uniti con l’intelligenza artificiale, puntando a mantenere un vantaggio competitivo, soprattutto rispetto alla Cina. Parallelamente, un nuovo sistema di comando e controllo, appaltato a Palantir per un valore di 100 milioni di dollari, mira a potenziare la sicurezza delle frontiere americane.

Le collaborazioni tra queste aziende tecnologiche e il governo americano segnano un cambiamento significativo, con l’intento di integrare sempre di più la tecnologia nel contesto difensivo.