Palacios rifiuta il Santos e punta all’Europa con l’Inter

Da StraNotizie
Il trasferimento di Palacios al Santos non si è concretizzato. Il centrale argentino, che è arrivato all’Inter per 6,5 milioni, ha manifestato dei dubbi riguardo al suo trasferimento in Brasile, poiché desidera rimanere in Europa. Nonostante gli sforzi dell’allenatore Juan Pablo Vojvoda, del direttore sportivo e della stella Neymar per convincerlo, Palacios ha deciso di rifiutare l’offerta.

Inter e Santos avevano già trovato un accordo per il trasferimento, che prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro e un eventuale 30% sulla futura rivendita per l’Inter. L’anno precedente, Palacios ha giocato due partite con l’Inter e otto con il Monza. La sua priorità rimane quella di continuare a giocare in Europa. Negli ultimi mesi, ha ricevuto offerte da club come Rayo Vallecano, Eintracht Francoforte e Basilea, ma non è stato raggiunto alcun accordo. Attualmente, Palacios potrebbe restare all’Inter come sesto difensore.

