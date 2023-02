Paky piange e racconta il suo dramma ad Alessandra Celentano

Nell’ultima puntata di Amici, Paky è arrivato ultimo nella classifica della gara di ballo e per questo in casetta si è sfogato con Alessio:

“Arrivare primo, quinto, quinto, ultimo è pesante. Mi ha ucciso. Sta di fatto che con il mio pezzo più bello che avevo sono arrivato ultimo. Non ho aspettative, ho un obiettivo e mi ero detto ‘se sta puntata non va bene la maglia del serale non me la prendo’. Era una puntata per ringraziarlo, chissà mio padre da casa cosa può aver pensato! Io ero convinto che facevo bene. Invece vedrà che sono arrivato ultimo e si farà il sangue amaro. Quello è il mio problema”.

Ecco il video dello sfogo:

Successivamente Paky è andato a parlare con Alessandra Celentano, la sua maestra.

“Io da quando sono qua dentro mi sento migliorato tanto, ma se guardo le classifiche vedo una discesa. Non capisco perché!” – si è sfogato – “C’è sempre stato un sali e scendi di tutti”, la replica della Celentano, “Sei arrivato da poco e hai fatto poche gare. Bisogna vedere come andrà la situazione, ma devi continuare ad essere te stesso“.

Ed è a questo punto che il ballerino si è sfogato mettendosi a piangere.

Sono entrato perché il mio obiettivo è il serale, ma questa esperienza mi sta formando anche in altro. Sono qua per mio padre perché lo voglio rendere fiero di me perché lui ha dato tanto per me e per me non arrivare al serale sarebbe un fallimento. E’ un risultato che lui vuole tanto e quando io arrivo ultimo penso a lui e mi sento non alla sua altezza. Non ho vissuto niente di facile nella mia vita, la situazione a casa non è mai stata bella perché mia mamma non c’è più e sono cresciuto senza una mamma. Avevo 13 anni quando è morta”.