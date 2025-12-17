Paky Glory Italia

Paky è un artista musicale che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato Glory, il 12 dicembre 2025. Paky è un rapper di Rozzano, un quartiere di Milano, e il suo album racconta la sua vita triste e piena di problemi, ma anche di rivalsa. L’album è una dichiarazione d’intenti e un messaggio lanciato al mercato e alla gente che lo ascolta da tanto tempo.

Paky ha scelto di dividere l’album in tre differenti aree artistiche. La prima parte è il “vecchio” Paky, quello conosciuto fino ad oggi, che spiega come si vive a Rozzano e quanto lui pensi ai soldi. La seconda fase è più conscious, con featuring mainstream come Clara, Alessandra Amoroso e Franco126, ma senza snaturarsi del tutto. L’ultima parte è un ritorno al racconto privato e alla visione sul futuro con le ultime due canzoni.

L’album è il racconto di un ragazzo che diventa uomo e di una persona che sa di potere recuperare tutto il tempo perso dietro vari errori. La carriera di Paky sta seguendo un arco narrativo quasi cinematografico, che è iniziato da cattivo e che adesso lo vede trasformato in un anti-eroe. Il destino di Paky può deciderlo solo lui, facendo le scelte giuste.

L’album Glory è un’opera complessa e variegata, che racconta la storia di Paky e la sua evoluzione come artista e come persona. Le canzoni più rappresentative dell’album sono “Flusso di Coscienza” e “Un Altro Inferno”, che mostrano la capacità di Paky di raccontare storie e di creare musica emozionale.