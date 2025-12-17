12.3 C
Roma
mercoledì – 17 Dicembre 2025
Musica

Paky Glory Italia

Da stranotizie
Paky Glory Italia

Paky è un artista musicale che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato Glory, il 12 dicembre 2025. Paky è un rapper di Rozzano, un quartiere di Milano, e il suo album racconta la sua vita triste e piena di problemi, ma anche di rivalsa. L’album è una dichiarazione d’intenti e un messaggio lanciato al mercato e alla gente che lo ascolta da tanto tempo.

Paky ha scelto di dividere l’album in tre differenti aree artistiche. La prima parte è il “vecchio” Paky, quello conosciuto fino ad oggi, che spiega come si vive a Rozzano e quanto lui pensi ai soldi. La seconda fase è più conscious, con featuring mainstream come Clara, Alessandra Amoroso e Franco126, ma senza snaturarsi del tutto. L’ultima parte è un ritorno al racconto privato e alla visione sul futuro con le ultime due canzoni.

L’album è il racconto di un ragazzo che diventa uomo e di una persona che sa di potere recuperare tutto il tempo perso dietro vari errori. La carriera di Paky sta seguendo un arco narrativo quasi cinematografico, che è iniziato da cattivo e che adesso lo vede trasformato in un anti-eroe. Il destino di Paky può deciderlo solo lui, facendo le scelte giuste.

L’album Glory è un’opera complessa e variegata, che racconta la storia di Paky e la sua evoluzione come artista e come persona. Le canzoni più rappresentative dell’album sono “Flusso di Coscienza” e “Un Altro Inferno”, che mostrano la capacità di Paky di raccontare storie e di creare musica emozionale.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Circo Medrano a Firenze senza animali
Articolo successivo
Violazione dati Credera: minaccia alla supply chain
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.