Paky e Maddalena si sono innamorati? La ballerina commenta e la fidanzata di lui reagisce

Grazie ad Alessandra Celentano due settimane fa Paky ha conquistato un banco nella scuola di Amici. Il ballerino era in sfida con Samu, ma la maestra di danza classica ha deciso di dargli la maglia senza fargli finire la gara. Nonostante sia da pochi giorni nel talent, il giovane ha già legato molto con i suoi compagni, in particolare con Maddalena Svevi. Anche la produzione del programma ha puntato i fari su questa vicinanza. Nel daytime di ieri le clip di Paky e Maddalena sono state anticipate dall’avviso: “Tra una lezione e l’altra i ragazzi vivono momenti di svago“.

Coccole, scherzi, battute, i due in casetta sono sempre insieme e Piccolo G se n’è accorto: “Ok tu lo adori! Se te lo dico è perché l’abbiamo visto tutti nel quotidiano. Lo vediamo più che bene nella vita di tutti i giorni” (video completo al minuto 21:00). Maddalena ha risposto al coinquilino in merito alle insinuazioni sul suo interesse per Paky: “E a te chi l’ha detto che io lo adoro? Dai che cretini che siete. Poi io non posso essere amica di nessuno che qui dentro succede il macello“.

Sarà anche ‘amica’, ma io come Piccolo G sento puzza di bruciato e questi due non me la raccontano giusta. Ma la vera notizia succosa è che il ballerino napoletano è fidanzato e quindi qui potrebbe aprirsi un bel corna gate giusto in tempo per il serale.

Paky: la sua fidanzata commenta dopo la puntata.

Sui social sono migliaia i commenti di chi insinua che Maddalena e il collega si siano presi una cotta. La fidanzata di lui però sembra sia molto tranquilla, visto che nelle storie ha invitato tutti i follower a votare per il compagno. Non contenta Ilenia ha anche commentato: “Per il vostro dispiacere tra noi è tutto ok. E io so tutto prima di tutti. […] Vi darò una notizia sconvolgente, due persone possono essere amiche. Dopo 22 anni di programma ancora non avete capito che la produzione fa i taglia e cuci di quello che vogliono vendere“.