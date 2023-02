Paky e Benedetta discutono ad Amici: “Non siamo in guerra”

Il serale di Amici è alle porte e nel daytime andato in onda oggi abbiamo assistito a un battibecco fra Paky e Benedetta. Un confronto acceso in merito a due punti di vista totalmente differenti. Lei è tranquilla e rilassata, lui vive la competizione con grande tensione.

“Non mi aspettavo di trovare una situazione con così tanta competizione qua dentro” – ha esordito Paky – “Pensavo ‘mi godo l’esperienza insieme a 19 ragazzi’, ma io non sono insieme a 19 ragazzi, ma sono contro 19 ragazzi. Qua vedo una situazione di competizione, non di condivisione“. La ballerina ha provato così a farle capire il suo punto di vista: “In questo modo te la vivi male qua dentro siamo tutti insieme, se Mattia prende la maglia e io vengo mandata a casa sono comunque contenta che lui abbia preso la maglia. Se entri con l’intento che tutti qua devono buttare fuori qualcuno, te la vivi male. Io qua non sto a gufare e non auguro il male a nessuno, cambia prospettiva: Paky qua dentro uno vince. E lo sappiamo. Nessuno ti odia, io qua dentro ho conosciuto persone che voglio rivedere fuori. Non stiamo in guerra fuori c’è il mondo normale“.

Paky: “Sono più bravo di Gianmarco”

Paky ha poi deciso di scavarsi la fossa da solo dicendo di essere convinto di ballare meglio di Gianmarco e che se quest’ultimo ha preso la maglia del serale prima di lui non è per meritocrazia, ma perché c’è da più tempo. “Io sono più bravo di Gianmarco se ha preso la maglia – ed è giustissimo – è perché è entrato a settembre ed ha completato un percorso, io sono entrato da poco“.

Quello del ballerino è senza dubbio un carattere perfetto per il reality, dato che non è neanche la prima volta che crea un drama con una sua esternazione. Vi ricordate cosa aveva detto in merito a Maddalena, sì?