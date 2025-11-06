Pakistan conquista la vittoria con una prova di carattere

Il Pakistan ha completato la sua missione con alcune complicazioni negli ultimi overs, ma alla fine ha portato a casa il risultato. La squadra ha avuto il controllo dell’incontro fin dall’inizio della chase, ma alcuni wicket persi nei finali hanno creato momenti di tensione.

Fakhar Zaman e Saim Ayub hanno fornito un ottimo avvio, mettendo a segno 87 runs in solo 15.2 overs, nonostante le difficoltà iniziali legate al nuovo pallone. Successivamente, Mohammad Rizwan e Salman Agha hanno dimostrato grande maturità, segnando ciascuno cinquanta e proseguendo il buon lavoro iniziato dagli apritori. Durante tutta la partita, i lanciatori di spin hanno trovato aiuto, e l’assenza di umidità ha reso il gioco equo per entrambe le squadre. La qualità del Pakistan ha però prevalso.