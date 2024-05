PAJ GPS VEHICLE Finder 2.0 – Localizzatore GPS per Moto, Auto e Altri Veicoli, Collegamento Diretto alla Batteria, Monitoraggio in Tempo Reale e Memoria di 365 Giorni Tramite App

99,99 €

(as of May 11, 2024 16:50:31 UTC – Details )

Descrizione prodotto

Posizionamento globale

Localizzazione in tutto il mondo

Utilizzando PAJ GPS, potrai beneficiare di una localizzazione in tempo reale a livello mondiale, in oltre 100 Paesi, grazie all’innovativa tecnologia 4G LTE e alla nostra scheda SIM. (Europa e molti altri paesi)

Vuoi sapere se il tuo FINDER con scheda M2M inclusa riceve il segnale anche nella tua area? Consulta il nostro sito web per un elenco dettagliato di tutti i paesi.

A prova di futuro con la rete 4G

Presto la rete comune 2G sarà interrotta!

Se oggi acquisti un comune localizzatore GPS con rete 2G, è molto probabile che non potrai utilizzarlo in futuro.

Per questo motivo PAJ GPS vuole offrire un’alternativa in una fase iniziale, che può essere utilizzata per il futuro. Scegli lo standard di rete 4G, assicurati una protezione a lungo termine e aggiungi il Power Finder 4G nel tuo carrello!

Caratteristiche principali Vehicle Finder 4G 2.0

Flessibile per molte applicazioniRicezione GPS eccellenteImpermeabile agli schizziPosizione precisa entro 5 metri

Dimensioni (con il cavo) Altezza: 10,1 cm Larghezza: 5 cm Lunghezza: 1,9 cm Peso: 80g Lunghezza del cavo: 1.50m

Set Competo

PAJ GPS Vehicle Finder 4G 2.0 di PAJ GPSCablaggio elettricoAdesivo di chiusura rampicanteAutoadesivoScheda SIM M2M (già nel cercatore) FINDER Portale di PAJ GPS

Attivazione in linea

Attiva il tuo Finder su: start.finder-portal.

Quindi accedi semplicemente online e potrai vedere la posizione e tracciare i percorsi. Tutti gli allarmi possono essere comodamente accesi e spenti dal tuo computer, laptop o smartphone.

Vantaggi Posizionamento ONLINE

Posizione in tempo realePossibilità di salvare 365 giorni di tragittoLa scheda SIM cerca sempre la rete miglioreLocalizzazione in oltre 100 paesiRicevi gli avvisi via e-mail e le notifiche push via app

Abbonamento tutto compreso:

– 4,17 € al mese (99,99 € pagamento unico ogni due anni)

– 4,99 € al mese (59,88 € pagamento annuale)

– 6,99 € al mese (6,99 € pagamento mensile)

PAJ ONLINE App – per il suo Power Finder 4G da PAJ GPS

Visualizza i percorsi

Visualizza la distanza percorsa degli ultimi 365 giorni con informazioni come:

Ora e dataVelocitàPosizione

Recinzione invisibile

Non appena si entra o si esce dal’area precedentemente impostata, riceverete un allarme via e-mail e una notifica push via app.

Tracciamento dal vivo

Rintraccia il tuo veicolo in tempo realeNuova posizione ogni 30 secondi

Allarme di vibrazione

Il 4G VEHICLE Finder 2.0 di PAJ GPS è dotato di un sensore di vibrazione. Se il FINDER viene spostato, viene attivato un allarme tramite e-mail e app.

Interruzione di corrente

Se il FINDER è scollegato dalla sua alimentazione esterna, verrà attivato immediatamente un allarme.

Avviso di velocità

È possibile impostare un messaggio di allarme da inviare al superamento di una velocità. Almeno 10 km/h devono essere specificati qui.

Pile ‏ : ‎ 1 Polimero di litio pile necessarie. (incluse)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 18,2 x 13,5 x 4,4 cm; 120 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 19 maggio 2020

Produttore ‏ : ‎ PAJ GPS

ASIN ‏ : ‎ B087D515LB

Numero modello articolo ‏ : ‎ 4G – Cable conexión 2m

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

MONTAGGIO FACILE E VELOCE – Il nostro localizzatore GPS 2.0 4G, leggero e compatto, si monta facilmente grazie al velcro incluso, adatto a moto, quad, scooter e motorini, garantendo massima praticità e affidabilità.

BATTERIA SEMPRE CARICA – Collegato direttamente alla batteria del veicolo, assicura alimentazione continua. Mantenendo la propria batteria carica, il localizzatore offre un giorno di autonomia in standby.

SICUREZZA TOTALE – Il dispositivo offre allarmi per eccesso di velocità, di entrata/ uscita dal recinto virtuale, stacco dell’alimentazione e vibrazioni, rendendolo ideale per prevenire furti di moto e garantire un monitoraggio completo e affidabile.

STANDARD DI RETE 4G – Usando la rete 4G, offrono velocità e copertura estesa. PAJ GPS, pioniere tecnologico, si dedica a fornire le soluzioni più innovative e un servizio di eccellenza, rispondendo alle esigenze dei nostri clienti.

LOCALIZZAZIONE ONLINE – Localizzatore GPS Tracker assicura localizzazione globale in tempo reale e archiviazione dati fino a 365 giorni. Configura allarmi con l’app gratuita. Tariffe flessibili: 4,17€/mese per biennio (99,99€), 4,99€/mese per anno (59,88€), o 6,99€/mese mensilmente.