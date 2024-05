PAJ GPS POWER Finder – GPS Tracker per auto, moto, camion, Loccalizzatore con App con batteria a lunga durata per un tracciamento in tempo reale e affidabile – Tracciamento live tramite App

100,99€ - 49,99€

(as of May 24, 2024 04:20:49 UTC – Details )

Prezzo:





Descrizione prodotto

PAJ POWER Finder

Highlights

Molteplici usi e applicazioni A prova di schizzi Magnetico – per un facile montaggio Dispositivo robusto

Dimensioni Lunghezza: 11.8cm Altezza: 6.7cm Larghezza: 3.7cm Peso: 275 g

Contenuto della consegna

PAJ GPS Power FinderCaricabatterie (incl. cavo e presa USB) Scheda SIM M2M (già inserita nel tuo dispositivo, non può essere sostituita) PAJ GPS Portal FINDER (abbonamento richiesto)

Durata della batteria

La batteria durerà circa 40 giorni (tempo attivo circa 1 ora/giorno) e fino a 90 giorni in modalità standby*!

*La modalità standby è una modalità di risparmio energetico intelligente che assicura che, quando il dispositivo non è in movimento, passi in modalità standby. Ciò consentirà alla batteria del tuo dispositivo di durare più a lungo. Ciò non altera in nessun modo le funzioni di allarme. In sintesi, la batteria ha una durata maggiore quando il localizzatore GPS non si muove.

Vantaggi del monitoraggio online

Posizione in tempo realeInformazioni sul percorso degli ultimi 365 giorniLa scheda SIM cercherà sempre la rete migliore Monitoraggio in oltre 43 paesiRicevi notifiche di allarme via e-mail o tramite notifiche push sulla tua app

Utilizza tutti i vantaggi del monitoraggio online, scegli l’abbonamento più adatto a te. Abbonamenti tutto compreso:

– 4,17 € al mese (99,99 € pagamento unico ogni due anni)

– 4,99 € al mese (59,88 € pagamento annuale)

– 6,99 € al mese (6,99 € pagamento mensile)

PAJ GPS FINDER Portal

Informazioni sul percorso

Visualizza le rotte percorse degli ultimi 365 giorni. Sarai in grado di analizzare le informazioni di ciascuno dei punti del percorso, tra cui:

Data e ora

Velocità

Posizione

Allarma Geozone

Sarai in grado di impostare una geozona o “area sicura” attorno al tuo tracker. Se il tracker entra o esce da questa area predefinita, riceverai una notifica via e-mail o come notifica push sul tuo telefono tramite app.

Monitoraggio in tempo reale

Traccia il tuo dispositivo in tempo reale. La sua posizione verrà aggiornata ogni 30 secondi (anche prima se il tracker sta cambiando direzione)

Shock-Alarm

The Finder of PAJ is equipped with a Shock-Sensor. If the Finder is moved, you will receive an alarm via app and email.

Drop alert

This FINDER has a built in light sensor. As soon as the device is lifted off the surface where it is placed, the sensor will detect it and send a signal to your tracker, allowing for a notification to be sent too.

Battery Alert

As soon as the battery level is at about 20%, you will receive a notification with this information. On top of this, the battery information will always be visible on the Portal (whether app or desktop version).

Speed alert

You will be able to define a maximum speed and activate this alarm so that, everytime your tracker exceeds it, an alarm is sent via mail or app. You must set a maximum speed of at least 10 km/h.

Shock-Alert

Drop alert

Battery Alert

Speed alert

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Aggiungi al carrello

Recensioni dei clienti

4,3 su 5 stelle

595

—

4,6 su 5 stelle

708

4,4 su 5 stelle

414

Prezzo

49,99 €€49,99 49,99 €€49,99 99,99 €€99,99 99,99 €€99,99

Batteria

ca. 30 giorni con 1 ora di tracciamento al giorno. ca. 90 giorni in stand-by. Batteria: agli ioni di litio da 5.000 mAh ca. 20 giorni – in standby ca. 40 giorni – Batteria: ioni di litio 5.000 mAh Connessione fissa: 9-75V Cavo di collegamento: 1,5 m (Circa 24 ore senza connessione) ca. 40 giorni con 1 ora di monitoraggio al giorno. ca. 90 giorni in standby. Batteria: polimeri di litio da 10.000 mAh

Dimensioni

11.8 x 6.7 x 3.7 cm 7.8 x 5.4 x 2.1 cm 10.1 x 5 x 1.9 cm ohne Kabel 11.8 x 6.7 x 3.7 cm

Peso

275g 124g 80g 280g

Avvisi e notifiche

Allarme movimento/vibrazione Allarme zona di sicurezza Avviso di velocità Allarme batteria Avviso urti/vibrazioni, avviso Geofence, avviso velocità, avviso accensione, avviso tensione, avviso interruzione di corrente Allarme movimento/vibrazione Allarme zona di sicurezza Avviso di velocità Allarme batteria Allarme guasto connessione Allarme movimento/vibrazione Allarme zona di sicurezza Avviso di velocità Allarme batteria

Usi e applicazioni

Auto d’epoca, caravan, camion, servizi di consegna, taxi, furgoni, agricoltura, macchine edili, api/apicoltori, barche, container, legno Automobili; motocicli, scooter; valigie/borse; biciclette; Scooter elettrici, biciclette elettriche; attrezzi da giardino; strumenti; api/apicoltori; cavalli; contenitori; legna; bambini; gli anziani E-Scooter E-Bike, Moto, Scooter, Barche Auto d’epoca, caravan, camion, servizi di consegna, taxi, furgoni, agricoltura, macchine edili, api/apicoltori, barche, container, legno

INSTALLAZIONE FACILE – POWER Finder, con scheda SIM preinclusa, seleziona automaticamente la miglior rete. Grazie al magnete integrato, puoi posizionarlo dove vuoi. Registra il dispositivo online e inizia subito il tracciamento.

LONGEVITÀ BATTERIA – La potente batteria da 10.000 mAh garantisce 40 giorni di funzionamento con 1h di tracciamento quotidiano e fino a 90 giorni in standby, riducendo la frequenza delle ricariche e assicurando protezione continua.

VERSATILE E ADATTABILE – Il POWER Finder resiste agli spruzzi d’acqua e si rivela un efficace antifurto per auto, veicoli d’epoca, roulotte, barche, escavatori, camper e altro. Una soluzione ideale per salvaguardare tutti i tuoi beni preziosi.

ALLARMI E NOTIFICHE – Il nostro GPS Tracker ti avvisa per vibrazioni, cadute (con sensore di luce), batteria scarica ed eccesso di velocità. Configura semplicemente gli avvisi tramite app e portale online, per un monitoraggio completo e personalizzato.

LOCALIZZAZIONE ONLINE – Localizzatore GPS Tracker assicura localizzazione globale in tempo reale e archiviazione dati fino a 365 giorni. Configura allarmi con l’app gratuita. Tariffe flessibili: 4,17€/mese per biennio (99,99€), 4,99€/mese per anno (59,88€), o 6,99€/mese mensilmente.