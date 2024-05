PAJ GPS EASY Finder 4G + Sella per Bicicletta senza Supporto incluso – con Tecnologia Cloud Comfort – Localizzatore GPS per Biciclette, e-bike, MTB e molto altro ancora – Localizzatore GPS antifurto

64,99€

Descrizione prodotto

Posizionamento globale

Localizzazione in tutto il mondo Utilizzando PAJ GPS, potrai beneficiare di una localizzazione in tempo reale a livello mondiale, in oltre 100 Paesi, grazie all’innovativa tecnologia 4G LTE e alla nostra scheda SIM. (Europa e molti altri paesi) Vuoi sapere se il tuo FINDER con scheda M2M inclusa riceve il segnale anche nella tua area? Consulta il nostro sito web per un elenco dettagliato di tutti i paesi.

A prova di futuro con la rete 4G

Presto la rete comune 2G sarà interrotta!

Se oggi acquisti un comune localizzatore GPS con rete 2G, è molto probabile che non potrai utilizzarlo in futuro.

Per questo motivo PAJ GPS vuole offrire un’alternativa in una fase iniziale, che può essere utilizzata per il futuro. Scegli lo standard di rete 4G, assicurati una protezione a lungo termine. L’EASY Finder 4G è incluso nella confezione.

Sella per bicicletta PAJ GPS – Punti di forzai

Materiale morbido Cloud Comfort da 5 cmScomparto nascosto per EASY FINDER 4G di PAJ GPS (compreso nella confezione)Materiale esterno impermeabile

Misure Sella bici Lunghezza: 25,5 cm Larghezza: 21 cm Altezza: 12,5 cm Peso con montaggio: 754 g + 100 g (EASY Finder 4G) Peso senza montaggio: 594 g + 100 g (EASY Finder 4G)

Extra morbido, traspirante e impermeabile!

Materiale robusto

La pelle artificiale è resistente all’acqua e all’abrasione

Tecnologia CloudComfort

Il materiale super morbido allevia la schiena e si adatta perfettamente

Sistema AirFlow

Le aperture garantiscono un perfetto raffreddamento e contrastano il dolore da pressione.

Contenuto alla consegna

A seconda del modello che scegli:

Versione con montaggio:

Sella per bicicletta Montaggio da fissare al manubrio della biciclettaEASY Finder 4GCavo di ricarica

Versione con dispositivo di avvitamento:

Sella da bicicletta con dispositivo di avvitamento (senza fissaggio)EASY Finder 4GCavo di ricarica

Durata della batteria – EASY Finder 4G

La batteria dura circa 7 giorni con una durata di tracciamento attivo di circa 1h al giorno e fino a 14 giorni in modalità standby!

Modalità standby

La funzione di risparmio energetico intelligente assicura che il localizzatore GPS passi in modalità standby quando non è in movimento. Questo prolunga la durata della batteria. Le funzioni di allarme non sono influenzate e il GPS Tracker segnalerà anche in caso di emergenza. La batteria ha una durata maggiore quando il localizzatore GPS non si muove.

Vantaggi Localizzazione Online

Posizione in tempo realePossibilità di salvare 365 giorni di tragittoLa scheda SIM cerca sempre la rete miglioreLocalizzazione in oltre 100 paesiRicevi gli avvisi via e-mail e le notifiche push via app

Abbonamento tutto compreso:

– 4,17 € al mese (99,99 € pagamento unico ogni due anni)

– 4,99 € al mese (59,88 € pagamento annuale)

– 6,99 € al mese (6,99 € pagamento mensile)

PAJ ONLINE App – per il tuo EASY Finder 4G di PAJ GPS

Visualizza i percorsi

Segui il tuo Finder in tempo reale

Visualizza la posizione corrente e i percorsi effettuati in qualsiasi momento con informazioni quali:

Ora e data Velocità Posizione

Recinto virtuale

Non appena si entra o si esce dal’area precedentemente impostata, riceverai una notifica di allarme via e-mail e una notifica push via app.

Tracciamento dal vivo

Rintraccia il tuo veicolo in tempo reale. La posizione si aggiorna ogni 30 secondi e ancora più frequentemente quando si cambia direzione.

Allarme vibrazione

Il PAJ FINDER è dotato di un sensore di vibrazione. Se il FINDER viene mosso, viene inviato un allarme via e-mail e app.

Allarme velocità

È possibile impostare la ricezione di un allarme in caso di eccesso di una determinata velocità. La velocità minima impostabile è di 10 km per h.

Allarme Batteria

Se il livello della batteria scende al di sotto del 20%, riceverai un’e-mail che ti informa di ciò. Inoltre, il livello della batteria viene sempre mostrato online nel portale o nell’applicazione.

