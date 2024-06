PAJ GPS EASY Finder 4G – Mini GPS Tracker per Bambini o Anziani, Practico e piccolo localizzatore con Batteria a Lunga Durata, Tracciamento in Tempo Reale e Pulsante SOS d’Emergenza, con App

39,99€

Descrizione prodotto

Posizionamento globale

Localizzazione in tutto il mondo Utilizzando PAJ GPS, potrai beneficiare di una localizzazione in tempo reale a livello mondiale, in oltre 100 Paesi, grazie all’innovativa tecnologia 4G LTE e alla nostra scheda SIM. (Europa e molti altri paesi) Vuoi sapere se il tuo FINDER con scheda M2M inclusa riceve il segnale anche nella tua area? Consulta il nostro sito web per un elenco dettagliato di tutti i paesi.

A prova di futuro con la rete 4G

Presto la rete comune 2G sarà interrotta!

Se oggi acquisti un comune localizzatore GPS con rete 2G, è molto probabile che non potrai utilizzarlo in futuro.

Per questo motivo PAJ GPS vuole offrire un’alternativa in una fase iniziale, che può essere utilizzata per il futuro. Scegli lo standard di rete 4G, assicurati una protezione a lungo termine e aggiungi il Power Finder 4G nel tuo carrello!

PAJ GPS EASY Finder 4G – Caratteristiche principali

Grande pulsante SOSPratico grazie alla forma piccola e compattaPosizione precisa entro 5 metri

Dimensioni Altezza: 7.8 cm Larghezza: 3.9 cm Lunghezza: 2.9 cm Peso: 100g

Contenuto alla consegna

EASY Finder 4G di PAJ GPSCavo di ricarica e adattatore USB a muroAccessori: astuccio e cinghia di fissaggio (più sicuro e facile da trasportare)Scheda SIM M2M (già inclusa nel Finder)Portale FINDER da PAJ GPS

Durata della batteria

La batteria dura circa 7 giorni con una durata di tracciamento attivo di circa 1h al giorno e fino a 14 giorni in modalità standby!

Modalità standby

La funzione di risparmio energetico intelligente assicura che il localizzatore GPS passi in modalità standby quando non è in movimento. Questo prolunga la durata della batteria. Le funzioni di allarme non sono influenzate e il GPS Tracker segnalerà anche in caso di emergenza. La batteria ha una durata maggiore quando il localizzatore GPS non si muove.

Vantaggi Localizzazione Online

Posizione in tempo realePossibilità di salvare 365 giorni di tragittoLa scheda SIM cerca sempre la rete miglioreLocalizzazione in oltre 100 paesiRicevi gli avvisi via e-mail e le notifiche push via app

Abbonamento tutto compreso:

– 4,17 € al mese (99,99 € pagamento unico ogni due anni)

– 4,99 € al mese (59,88 € pagamento annuale)

– 6,99 € al mese (6,99 € pagamento mensile)

PAJ ONLINE App – per il tuo EASY Finder 4G di PAJ GPS.

Visualizza i percorsi

Segui il tuo Finder in tempo reale

Visualizza la posizione corrente e i percorsi effettuati in qualsiasi momento con informazioni quali:

Ora e data Velocità Posizione

La posizione si aggiorna ogni 30 secondi e ancora più frequentemente quando si cambia direzione.

Recinto virtuale

Non appena si entra o si esce dal’area precedentemente impostata, riceverai una notifica di allarme via e-mail e una notifica push via app.

Allarme SOS

Quando viene premuto il pulsante SOS, i destinatari scelti vengono informati immediatamente. Questa funzione può salvare delle vite!

Allarme SOS

Il tasto SOS è posto sul bordo dell’ALLROUND Finder, direttamente sotto al tasto di accensione e spegnimento. Il tasto SOS deve essere premuto per 3 secondi affinché venga inviato un allarme SOS via e-mail e app.

Allarme vibrazione

Il PAJ FINDER è dotato di un sensore di vibrazione. Se il FINDER viene mosso, viene inviato un allarme via e-mail e app.

Allarme velocità

È possibile impostare la ricezione di un allarme in caso di eccesso di una determinata velocità. La velocità minima impostabile è di 10 km per h.

Allarme Batteria

Se il livello della batteria scende al di sotto del 20%, riceverai un’e-mail che ti informa di ciò. Inoltre, il livello della batteria viene sempre mostrato online nel portale o nell’applicazione.

RETE 4G STANDARD – I nostri localizzatori GPS di ultima generazione utilizzano la rete 4G, che li rende più veloci e hanno una copertura di rete ancora maggiore. PAJ GPS è sempre in prima linea negli sviluppi per fornire ai nostri clienti la migliore tecnologia e servizio.

SET COMPLETO – Nel tracker gps è già inclusa la scheda SIM. Basta registrarsi nel portale di PAJ GPS e si è pronti a partire. Per qualsiasi domanda o problema contatta il customer support di PAJ per ricevere assistenza personalizzata.

MINI GPS PER PERSONE O OGGETTI – Grazie alle sue piccole dimensioni, l’Easy Finder 4G è perfetto per i bambini e le persone anziane in condizioni speciali, come Alzheimer o demenza. Il tracker gps ha un pulsante SOS che può essere premuto in caso di emergenza. Può anche essere usato per rintracciare oggetti come valigie, borse, ecc.

ALLARMI E NOTIFICHE – Oltre alla notifica SOS, potrai impostare una serie di allarmi dalle impostazioni del portale FINDER di PAJ GPS. Tra questi, puoi scegliere tra: allarme per eccesso di velocità, batteria scarica, entrata/uscita da una zona predeterminata.

LOCALIZZAZIONE ONLINE – I vantaggi del nostro rilevatore GPS includono la localizzazione accurata in tempo reale in tutto il mondo e 365 giorni di memoria. Tutti gli allarmi possono essere impostati facilmente tramite l’app gratuita. Piani disponibili: 4,17€ al mese (99,99€ pagamento unico ogni 2 anni), 4,99€ al mese (59,88€ pagamento unico all’anno), o 6,99€ al mese (6,99€ pagamento mensile)