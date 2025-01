Pagare le tasse: un dovere civico

Maurizio Landini, segretario della Cgil, è tornato a criticare duramente il governo di Giorgia Meloni in un’intervista a Dimartedì, condotto da Giovanni Floris. Sotto accusa sono soprattutto le politiche fiscali del governo, che Landini sostiene favoriscano l’evasione fiscale attraverso una serie di condoni. Nel programma di La7, il segretario ha affrontato diverse questioni economiche, tra cui l’inflazione e la gestione delle pensioni, accompagnando le sue osservazioni con i dati della Commissione europea, che indicano un aumento dell’evasione fiscale oltre i 24 miliardi di euro nel 2023, con un incremento di 7,8 miliardi rispetto all’anno precedente.

Landini ha criticato direttamente le misure fiscali adottate, sostenendo che, piuttosto che colpire l’evasione, il governo continui a perpetuare condoni. In particolare, ha citato la “flat tax” come un esempio di politica che non contribuisce a risolvere il problema. Secondo Landini, l’atteggiamento di Meloni in campagna elettorale, in cui affermava che pagare le tasse fosse un "pizzo", invia un messaggio sbagliato ai cittadini, incoraggiando l’evasione fiscale.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di un messaggio di responsabilità, esortando i cittadini a comprendere che tutti devono dare il proprio contributo per il bene del Paese, per finanziarie servizi essenziali come la sanità e i trasporti. "Pagare le tasse non è un c**, ma è un diritto e un dovere", ha affermato, evidenziando un aspetto che, a suo avviso, non viene comunicato efficacemente.

Questa non è la prima volta che Landini esprime posizioni forti contro le politiche di Meloni. Infatti, in passato ha già usato termini provocatori per descrivere la situazione fiscale in Italia, come l’asserzione che "chi paga le tasse in Italia è un c**". La tensione tra Landini e Meloni è aumentata, in particolare dopo le critiche mosse dalla premier nei confronti del sindacato, che ha definito deboli e inefficaci.

In questo scenario, le polemiche tra i due continuano a intensificarsi, facendo emergere profonde divergenze su temi fondamentali come la giustizia fiscale e il sostegno ai lavoratori.