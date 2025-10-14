Pagamenti Inps: Novità per ottobre in Italia

Gli accrediti di ottobre seguiranno un calendario specifico, come indicato nel messaggio dell’INPS. Ci saranno due finestre per i pagamenti: il 20 e il 21 ottobre saranno accreditate le domande già presentate, senza alcuna modifica rispetto ai mesi precedenti. La seconda finestra si aprirà nell’ultima settimana di ottobre e riguarderà le nuove istanze presentate a settembre, così come gli importi che devono essere soggetti a conguaglio. Questa organizzazione dei pagamenti è stata concepita per permettere all’INPS di gestire eventuali modifiche anagrafiche e aggiornamenti della situazione economica equivalente (ISEE) senza ritardi nei pagamenti ordinari.