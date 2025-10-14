14.8 C
Roma
martedì – 14 Ottobre 2025
Attualità

Pagamenti Inps: Novità per ottobre in Italia

Da StraNotizie
Pagamenti Inps: Novità per ottobre in Italia

Gli accrediti di ottobre seguiranno un calendario specifico, come indicato nel messaggio dell’INPS. Ci saranno due finestre per i pagamenti: il 20 e il 21 ottobre saranno accreditate le domande già presentate, senza alcuna modifica rispetto ai mesi precedenti. La seconda finestra si aprirà nell’ultima settimana di ottobre e riguarderà le nuove istanze presentate a settembre, così come gli importi che devono essere soggetti a conguaglio. Questa organizzazione dei pagamenti è stata concepita per permettere all’INPS di gestire eventuali modifiche anagrafiche e aggiornamenti della situazione economica equivalente (ISEE) senza ritardi nei pagamenti ordinari.

Articolo precedente
Caparezza: Scopri ‘Io Sono il Viaggio’ e il suo Significato
Articolo successivo
Masaoka Shiki e il Rinascimento del Haiku in Giappone
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.