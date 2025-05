Pagamenti Inps di SFL e Assegno Unico a Maggio 2025: Date e Aggiornamenti sui Ritardi

In arrivo l’erogazione del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) e dell’Assegno Unico. A maggio non ci saranno ritardi nei pagamenti, dopo le interruzioni di aprile dovute alle festività. Coloro che non hanno aggiornato l’Isee entro il 28 febbraio riceveranno solo l’importo minimo dell’assegno.

L’Inps ha comunicato le date per l’erogazione del SFL di maggio 2025, un contributo di 500 euro mensili per disoccupati che partecipano a percorsi di formazione o politiche attive per il lavoro, per un massimo di 12 mesi. I pagamenti arriveranno il 15 maggio per le domande presentate dopo il 15 aprile e il 27 maggio per quelle presentate entro tale data. I requisiti per ricevere il SFL includono un’età compresa tra 18 e 59 anni, un Isee non superiore a 10.140 euro, residenza in Italia e non percezione dell’Assegno di Inclusione.

Per quanto riguarda l’Assegno Unico, gli importi saranno accreditati tra il 18 e il 20 maggio. Se l’Isee è stato aggiornato o ci sono state modifiche nel nucleo familiare, l’erogazione potrebbe subire un ritardo di alcuni giorni, ma dovrebbe comunque essere completata entro fine maggio. L’aggiornamento dell’Isee è fondamentale per garantire importi più consistenti e, in alcuni casi, è possibile recuperare arretrati.

I contribuenti hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per apportare modifiche all’Isee, che possono essere effettuate tramite Caf, patronati o il portale dell’Inps, utilizzando Cie, Spid o Cns. L’Inps ricalcolerà gli importi spettanti e accrediterà eventuali differenze.