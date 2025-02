Pagamenti INPS di Febbraio: Dall’Assegno Unico 2025 alle Pensioni e NASpI

Il calendario dei pagamenti INPS per febbraio 2025 include diverse indennità come l’Assegno Unico, la Naspi, l’Assegno di Inclusione e le pensioni. Per chi ha già beneficiato dell’Assegno Unico Figli, i pagamenti saranno effettuati tra il 15 e il 20 febbraio. Coloro che hanno presentato domande più recentemente dovranno aspettare fino alla fine del mese successivo. È importante aggiornare l’ISEE entro il 28 febbraio per evitare di ricevere solo l’importo minimo.

L’Assegno di Inclusione verrà accreditato intorno al 27 febbraio sulla Carta di Inclusione. È fondamentale aggiornare l’ISEE, considerando soglie di reddito che variano da 6.500 euro per famiglie comuni a 10.140 euro per chi è in condizioni economiche svantaggiate. L’Assegno è una misura sostitutiva del Reddito di Cittadinanza e si rivolge a famiglie in difficoltà economica.

Per il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), i pagamenti saranno effettuati dal 15 febbraio per richieste presentate dopo il 15 gennaio; per domande tra l’1 e il 15 febbraio, l’accredito avverrà il 27 febbraio. Anche in questo caso, la soglia ISEE è di 10.140 euro e riguarda utenti occupabili tra i 18 e i 59 anni.

La Naspi, indennità di disoccupazione, sarà erogata a metà febbraio, ma le date variano secondo il momento di presentazione della domanda. Per la Cassa Integrazione e le pensioni, è possibile conoscere le date specifiche consultando il fascicolo previdenziale sul sito dell’Inps. A febbraio 2025, le pensioni subiranno un aumento dell’0,8% per adeguamento all’inflazione.