Pagamenti digitali: non è ancora una svolta, ma nel 2020 la strada è decisamente imboccata. Tuttavia crescono i pagamenti più innovativi e il contactless, che arriverà a pesare a fine anno il 37% del totale degli acquisti con carta (online e offline). La conferma che sempre più italiani ricorrono ai pagamenti cahless, arriva dagli ultimi dati dell’Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano. Cresce anche l’uso delle carte contactless: nel semestre si sono registrate 760 milioni di transazioni (+17%) per un totale di 31,4 miliardi di euro (+15%).

Fonte