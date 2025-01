Pagamenti dell’Assegno Unico di Gennaio: Quando Arriva e Perché È in Ritardo

L’Inps non ha ancora comunicato ufficialmente le date di accredito dell’assegno unico per gennaio, e ci sono indicazioni di possibili ritardi nei pagamenti. Chi ha presentato una nuova domanda a dicembre o ha modificato la propria istanza potrebbe dover attendere fino a fine mese per ricevere l’accredito. Di solito, l’Inps fornisce un calendario indicativo per gli accrediti, che avviene normalmente tra il 15 e il 17 del mese. Tuttavia, l’assenza di comunicazioni ufficiali suggerisce che i pagamenti potrebbero slittare al 20 gennaio.

Un’altra possibile causa di ritardi è legata alle modifiche recenti delle domande. Se l’istanza è stata modificata o se sono state presentate nuove domande a dicembre, i pagamenti potrebbero subire ulteriori slittamenti, con l’accredito che potrebbe arrivare alla fine di gennaio.

Per quanto riguarda gli importi dell’assegno unico a partire dal 2025, ci sono stati cambiamenti nel calcolo dell’ISEE. Secondo le nuove disposizioni della Manovra 2025, titoli di Stato e altri risparmi fino a un valore di 50.000 euro non verranno considerati nel calcolo dell’ISEE, portando a valori più bassi per molte famiglie. Inoltre, gli importi dell’assegno sono stati rivalutati, con un tasso di rivalutazione provvisorio fissato allo 0,8%. Questo significa che, per il momento, l’assegno unico può arrivare a un massimo di 200,99 euro al mese e un minimo di 57,45 euro, con imprescindibile riferimento all’ISEE familiare dichiarato.

È essenziale tenere d’occhio gli sviluppi riguardanti le date di accredito e i nuovi importi, poiché le informazioni ufficiali dell’Inps sono attese nelle prossime settimane. Le famiglie beneficiarie sono invitate a monitorare la situazione e a prestare attenzione alle comunicazioni da parte dell’ente, per evitare disagi e ritardi nell’introduzione di questi importanti sussidi.