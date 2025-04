Pagamenti dell’assegno unico di aprile: attesa fino a domenica 20 per motivi tecnici

Slittano ad aprile i pagamenti dell’assegno unico, il supporto economico per le famiglie con figli a carico fino a 21 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità. L’Inps inizierà ad erogare i pagamenti dal 20 aprile, come già accaduto nei mesi precedenti. A causa di motivi tecnici legati all’aggiornamento dei sistemi di Tesoreria della Banca d’Italia, i pagamenti per la prima metà dell’anno subiranno un ritardo di qualche giorno, con accrediti posticipati al 20 di ogni mese fino a giugno, quando si tornerà all’appuntamento di metà mese.

Per quanto riguarda i nuovi beneficiari, la prima rata dell’assegno unico sarà erogata nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda. Anche i nuclei familiari in attesa di conguagli riceveranno le somme spettanti a fine mese. Da marzo, però, le famiglie con un ISEE non superiore ai 25mila euro non otterranno più la maggiorazione transitoria, già concessa nei primi due mesi dell’anno. Queste famiglie, se non presentano la dichiarazione sostitutiva unica entro il 28 febbraio, riceveranno solamente l’importo minimo di 57,5 euro al mese.

I beneficiari hanno tempo fino al 30 giugno 2025 per presentare una nuova DSU, dopo la quale l’Inps aggiornerà gli importi e corrisponderà eventuali arretrati. A settembre ci saranno ulteriori cambiamenti legati ai nuovi importi dell’assegno unico nel 2025, che potrebbero essere influenzati dalla rivalutazione rispetto all’inflazione.