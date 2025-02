Pagamenti dell’Assegno di Inclusione nel 2025: Date Ufficiali e Calendario INPS

L’assegno di inclusione per il 2025 prevede due modalità di pagamento: i primi accrediti per le domande approvate e i rinnovi mensili per chi riceve già il beneficio. A febbraio 2025, i pagamenti saranno effettuati in due tranche: la prima il 15 febbraio per chi ha presentato domanda entro gennaio e ha firmato il Patto di attivazione digitale, la seconda il 27 febbraio per chi già riceve l’assegno. Gli importi di febbraio includeranno aumenti per alcune categorie di beneficiari, a seguito dell’aggiornamento delle soglie Isee, che è ora fissata a 10.140 euro.

I pagamenti possono essere verificati tramite il Portale Siisl, presso gli sportelli Poste Italia, o contattando il numero verde dedicato. I primi pagamenti e gli arretrati seguiranno le date stabilite. In particolare, i prossimi pagamenti dell’assegno di inclusione sono previsti il 15 marzo, 15 aprile, 15 maggio, 14 giugno, e così via fino a dicembre 2025. Solo le date potrebbero variare a causa di festività nazionali.

Per chi già riceve l’assegno, gli importi saranno disponibili in specifiche date: 27 febbraio, 27 marzo, 26 aprile, 27 maggio, e continuando fino a dicembre. Queste date potranno essere soggette a modifiche in caso di festività o cambiamenti durante il periodo natalizio. L’assegno di inclusione rappresenta quindi un supporto significativo, con un calendario di pagamenti ben definito per garantire continuità e adeguamento alle nuove soglie.