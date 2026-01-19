Pagamenti bloccati per assistenti disabili a Palermo

I pagamenti a circa 80 assistenti ai disabili nelle scuole per i mesi di ottobre e novembre sono bloccati a causa delle procedure di compensazione. L’impasse dovrebbe risolversi presto grazie a un intervento del ragioniere generale. La vicenda è seguita da Dario Chinnici, capogruppo in Consiglio comunale.

Le fatture erano state inviate nella seconda decade di dicembre e la maggioranza degli assistenti è stata pagata, ma i mandati per quegli operatori con pendenze con l’Amministrazione sono stati bloccati. A seguito di verifiche, si è scoperto che alcuni dovevano pochi spiccioli mentre altri dovevano alcune migliaia di euro.

Gli assistenti hanno espresso la loro preoccupazione per la situazione, sottolineando che non hanno ricevuto il pagamento per il loro lavoro e che le loro fatture sono scadute. Serena La Barbera, assistente all’autonomia, ha dichiarato di non aver ricevuto il compenso di 1.100 euro e di aver ricevuto una comunicazione preventiva relativa a debiti pendenti verso il Comune.

Il Comune sostiene che i compensi per l’85% degli assistenti sono stati già pagati e che è pronta la determina per altri 600 pagamenti relativi al mese di dicembre. L’assessore all’Istruzione Aristide Tamajo ha affermato che i ritardi sono dovuti a errori nella presentazione delle fatture e alle compensazioni, procedura che riguarda tutti i pagamenti della pubblica amministrazione.