ISERNIA – Una volpe scende ogni notte dalla montagna di Miranda (Isernia) e raggiunge la piazza principale del paese dove aspetta che qualcuno le porti qualcosa da mangiare. L’animale selvatico è stato praticamente adottato dal paese diventando anche l’attrazione principale, è presente infatti in ogni selfie di bambini e soprattutto di adulti.



I primi a notare la volpe erano stati gli avventori dei bar di Piazza Fontana con cui ha familiarizzato tanto da avvicinarsi per ricevere il cibo. Poi la voce si è diffusa e ora molti mirandesi attendono la mezzanotte in piazza per vederla aggirarsi anche tra tavolini e sedie.