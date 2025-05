In Europa occidentale, cresce la preoccupazione per l’imminente possibilità di una terza guerra mondiale. La crescente instabilità geopolitica alimenta timori tra i cittadini riguardo a un nuovo conflitto globale. L’ansia per la sicurezza è palpabile, mentre le tensioni internazionali si intensificano.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com