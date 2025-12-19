12.5 C
Animali

Da stranotizie
Paesi Bassi: stop a gatti Sphynx e Fold

Nei Paesi Bassi, a partire dal 1° gennaio 2026, non sarà più consentito possedere, vendere o commerciare gatti appartenenti alle razze Sphynx e Scottish Fold. La decisione è stata presa dal governo olandese con l’obiettivo di evitare sofferenze non necessarie negli animali domestici.

La misura estende un orientamento già adottato in precedenza: l’allevamento di queste razze era già limitato, ma ora il divieto si estende anche alla detenzione e alla diffusione degli esemplari nati dopo l’entrata in vigore della nuova normativa. Gli animali già presenti nelle famiglie potranno restare con i proprietari, purché regolarmente registrati.

La base del provvedimento è il parere di veterinari ed esperti di benessere animale, secondo cui le caratteristiche fisiche di queste razze sono legate a mutazioni genetiche problematiche. Gli Scottish Fold hanno orecchie piegate a causa di una patologia della cartilagine che può provocare dolori articolari, difficoltà motorie e deformazioni ossee. Gli Sphynx, invece, hanno una condizione di assenza quasi totale di pelo, che comporta numerose fragilità, come la pelle esposta a infezioni e scottature, e difficoltà nella regolazione della temperatura corporea.

Il governo ha chiarito che la norma non mira a penalizzare chi già convive con un animale di queste razze, ma a interrompere un modello di mercato che incentiva la richiesta di gatti “particolari” senza considerare le conseguenze sulla loro qualità di vita. Per chi non rispetterà le nuove disposizioni sono previste sanzioni amministrative.

La decisione olandese si inserisce in un dibattito europeo sulla selezione estetica estrema, già oggetto di critiche per alcune razze canine. Secondo molte associazioni animaliste, il caso Sphynx e Scottish Fold dimostra come il successo sui social e l’apparenza “esotica” possano contribuire a normalizzare condizioni di sofferenza cronica.

