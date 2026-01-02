Padre single deportato negli Usa

Un padre single di sei figli, tutti cittadini statunitensi, è stato deportato in Messico dopo aver vissuto per circa trent’anni negli Stati Uniti. La vicenda di Rosalio Vásquez Meave, 55 anni, ha suscitato un’ondata di polemiche sui metodi dell’Ice e sull’impatto umano delle politiche migratorie.

Vásquez Meave è stato fermato e arrestato dagli agenti dell’Ice mentre accompagnava i figli a scuola. In un video si vedono gli agenti sbatterlo a terra e ammanettarlo. Successivamente è stato espulso dal Paese, nonostante fosse titolare di un permesso di lavoro valido e in attesa dell’esito di una richiesta di visto.

L’avvocata dell’uomo, Michelle Edstrom, ha spiegato che Vásquez Meave era l’unico tutore legale dei figli, tutti minorenni e cittadini Usa. Arrivato negli Stati Uniti da adolescente, l’uomo aveva lasciato il Paese con l’intenzione di richiedere un visto di lavoro, ma nel tentativo di rientrare è stato arrestato.

La vice segretaria dell’Homeland Security, Tricia McLaughlin, ha dichiarato che Vásquez Meave “era già stato rimpatriato in Messico” e che “ha scelto di commettere un reato rientrando illegalmente negli Stati Uniti”. McLaughlin ha precisato che l’uomo non ha chiesto che i figli fossero espulsi con lui e che l’Ice non separa le famiglie, chiedendo ai genitori se desiderano essere espulsi insieme ai figli o se preferiscono affidare i bambini a una persona di fiducia.