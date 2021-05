Di casi di omofobia in famiglia ne abbiamo sentiti tanti, ma quello di Francesca è davvero agghiacciante. La ragazza oggi ha 24 anni ed ha trovato la forza di denunciare quanto successo 10 anni fa. Nel 2011 i genitori di Francesca hanno scoperto la sua relazione con un’altra ragazza, ad avvisarli è stata la sorella (mostrando loro dei messaggi sul cellulare dell’allora 15enne). Quando Francesca è tornata da scuola suo padre l’ha chiusa in camera e poi ha abusato di lei.

“Quella fu la prima violenza completa, ma non fu l’unica. – racconta in un’intervista a Repubblica – Mia madre lo sapeva, vedeva, ma non ha mai fatto nulla. Non li odio, per me semplicemente non esistono. Voglio solo che questa storia finisca.

Dopo quella violenza, mio padre ci ha riprovato. Sono scappata più volte, gli ho detto che lo avrei denunciato e lui mi ha minacciato. Ho trovato il coraggio grazie alla famiglia della mia fidanzata di allora.

Piangendo ho raccontato loro tutto. Mi hanno aiutato a spiegare cosa fosse accaduto alla Polizia. Un passo importante. Con la denuncia, però, ha dovuto tornare a casa dei familiari per altri due mesi. Bisognava fare gli accertamenti. Non è stato facile per me. Ho preso tante botte e lui ha riprovato a violentarmi“.

La vittima di queste violenze ha deciso di denunciare entrambi i genitori. Il 22 giugno ci sarà l’udienza. Il pm della Procura di Termini Imerese ha chiesto una condanna a 8 anni di carcere per il padre e 2 anni per la madre. Speriamo che Francesca ottenga giustizia.

Fonte: La Repubblica, FanPage, Huffington Post