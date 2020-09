Un padre chiede scusa al figlio gay per aver reagito male dopo il suo coming out.

Non tutte le persone LGBT hanno la fortuna di avere dei genitori capaci di rendere i loro coming out più sereni possibili. Anche nella civilissima Inghilterra ci sono padri che complicano la vita ai figli gay ed è il caso di John, che ha scritto una lettera per chiedere aiuto alla giornalista del The Sun Deidre Sanders. L’uomo ha discriminato il figlio dopo il suo coming out e come se non bastasse ha anche offeso il fidanzato del ragazzo. Adesso però sono passati più di 10 anni e John vuole chiedere scusa.

“Adesso io ho 60 anni e lui 36. Ha avuto un esaurimento nervoso quando aveva 22 anni ed era appena uscito dall’università. Era stato lasciato e la cosa l’aveva sconvolto. Non gli sono stato vicino. Ho reagito molto negativamente al fatto che fosse gay e ora mi rendo conto di non avergli dato il mio sostegno e sono davvero pentito. Ho anche fatto osservazioni razziste sul suo partner perché avevo paura del giudizio degli altri, non mi sono comportato bene. Capisco la sua rabbia e anche il fatto che per tutto questo tempo ha interrotto i rapporti con me. Sono anni che non mi parla più. Vorrei poter tornare indietro nel tempo e cambiare il modo in cui mi sono comportato. È felice con un nuovo fidanzato, ma quello che ha subito ha lasciato una cicatrice su di lui. Mi dispiace, scusa, l’ho già detto e so che sembra così inutile adesso”.

Deidre Sanders ha dato un ottimo consiglio al padre pentito.

“I ragazzi bramano l’amore incondizionato dei loro genitori. Se i tuoi pregiudizi sono svaniti e i tuoi atteggiamenti sono davvero cambiati, chiedere scusa a tuo figlio ora sarà autentico. Se pronunciare quelle parole è difficile, scrivigli una lettera in cui puoi scegliere attentamente le tue parole e invita lui e il suo partner a incontrarti”.

In Italia una storia del genere sarebbe perfetta per C’è Posta Per Te!

E il vostro coming out com’è andato?

PS: Se cercate supporto specialistico, informazioni o più semplicemente una persona con cui parlare di problematiche o disagi nell’ambito delle tematiche LGBT come ad esempio omofobia, discriminazione, coming out o outing, chiamate il numero di Gay Help Line 800 713 713.