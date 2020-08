Sabato 26 settembre San Giovanni Rotondo accoglierà il corpo di Emanuele Brunatto, figlio spirituale, appassionato difensore di Padre Pio e uomo di carità, deceduto a Roma nel 1965. La salma viene trasferita da Roma al cimitero di San Giovanni Rotondo a cento anni dall’incontro tra Brunatto e Padre Pio nella chiesa antica dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo (1920-2020). Emanuele Brunatto, un giovane di circa 28 anni, dopo un periodo di ‘dolce vita’ vissuto come attore, cantante, impresario di moda, a Napoli, Palermo, Torino, si sente un uomo finito, ma emerge dalla disperazione ricordando di aver letto su un giornale napoletano nel 1919 la notizia del frate cappuccino stigmatizzato del Gargano, consolatore e taumaturgo: “Il pensiero di Padre Pio veniva incessante alla memoria – ricorderà in seguito – avrei voluto andarlo a vedere ma non avevo i soldi per il viaggio…”.

