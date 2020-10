In una lettera aperta a Michele Crisetti, sindaco di San Giovanni Rotondo”, paese di Padre Pio, il portavoce del Comitato “Emanuele Brunatto” (dal nome del figlio spirituale del frate, uomo di carità e appassionato difensore di Padre Pio) si dice “stanco e deluso delle sue continue offese alla memoria di Emanuele Brunatto, offese fatte in modo sistematico negli ultimi 13 mesi, mettendo in atto sottili e viscide manovre, che non sono solo un oltraggio alla nostra intelligenza, ma soprattutto – afferma il portavoce Stefano De Bonis – hanno perpetuato una vera e propria continua violenza ai danni della nostra Comunità, di cui lei avrebbe dovuto difenderne i valori. Ci permetta di dirle che, facendo venir meno la sua presenza e non avendo delegato nessuno della sua giunta a presenziare istituzionalmente gli appuntamenti in programma, si è dimostrato non all’altezza dello scranno che occupa. Ma non è tutto. Nonostante il sacrificio di una vita intera, quella di Brunatto, spesa nella difesa di Padre Pio, abbia avuto pubblico riconoscimento, in presenza e in atti documentali, da Sua Eccellenza il Vescovo Moscone, i Frati Cappuccini, Gianni Letta, la Direzione Generale di Casa Sollievo della Sofferenza e dalla Segreteria di Stato Vaticano (in nome e per conto di Papa Francesco), a lei è sembrato eccessivo il riconoscere da Primo Cittadino, il merito di Brunatto nella difesa di Padre Pio”.

Fonte