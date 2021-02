Un comunicato della comunità di Bose ha annunciato ciò che si sapeva da qualche giorno: il trasferimento a Celle di Enzo Bianchi, previsto per l’inizio della Quaresima, non c’è stato. Il delegato pontificio che forte di poteri assoluti, aveva cercato di far sì che da questa soluzione di distanziamento uscisse uno sconfitto (Enzo Bianchi): e per questo aveva posto condizioni dispettose o vessatorie nei confronti del fondatore, che non ha mai rifiutato di spostarsi da Bose, ma non ha mai smesso di dichiarare di non poter ottemperare a condizioni impossibil

Deve essere stato il Segretario di Stato Parolin che per facilitare le cose aveva smussato alcuni spigoli particolarmente odiosi: a Enzo Bianchi veniva riconosciuto il possesso delle sue carte, il diritto di usare dei beni della comunità per il nucleo che andava a Cellole. E alla fine davanti al perdurare di durezze obnubilate in loco, s’è fatta sentire la voce del papa che ha confermato che se andare a Cellole voleva dire riconoscere una logica afflittiva, Bianchi doveva restare isolato nel suo eremo dove si trova da 9 mesi, e bisognava cercare un’altra soluzione.

Che dovrà decidere come proteggere l’unità di una comunità che deve riprendere la via della riconciliazione e del perdono (parole poco usate dalla dottrina Cencini che vede nelle tensioni la spia di abusi “piscologici”), favorendo il ritorno degli usciti e la riammissione degli esiliati. Oppure se continuare nella ricerca di un solo torto che alla fine dividerà due ragioni, che andranno ognuno per la sua strada.

Una comunità nata per essere segno di riconciliazione ecumenica e che per tanto tempo ha mostrato la possibilità di vivere fin d’ora la comunione delle chiese divise, si trova così a sperimentare nella sua carne la profondità della lacerazione. Ma, dopo aver accantonato la lettura facilona che pensava che fomentando una pulsione parricida verso il fondatore avrebbe risolto i suoi problemi, si trova davanti ad un futuro in cui nessuno – nemmeno la Suprema Autorità – è stata in grado di risolvere.