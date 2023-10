Padre di Heidi: ecco cosa le ha detto all’orecchio in albanese

Il padre di Heidi Baci ieri sera è entrato al Grande Fratello e ha scatenato il devasto. Con il suo discorso, infatti, ha mandato in crisi la figlia che ha minacciato di ritirarsi dal gioco e ammutolito Massimiliano Varrese che ha avuto il suo exploit con un bel discorso contro il patriarcato. Lo stesso Alfonso Signorini in nome della produzione ha preso le distanze dalle parole dell’uomo e tranquillizzato l’attore.

“Sono venuto qui perché ti voglio bene” – ha esordito il padre di Heidi – “Ma una tua scelta sbagliata ci ha sbalorditi. Io e la mamma siamo scioccati e devastati. Te e un uomo più vecchio di me, che tra un po’ andiamo in pensione. Per noi è stato un pugnale al cuore. Io non ti riconosco più. Non mi sembri come eri prima. Non sei riuscita a mettere un muro ad una persona che ti mette sotto stress. La mamma non ti guarda più da quel momento. Sono qui perché non permetto a nessuno di trattare male mia figlia. A nessuno permetto di calpestare la tua dignità”.

“Pensa anche alla salute della mamma, sta male. Le ho promesso che stasera ti porto a casa. Non sottovalutare il suo stato. Hai sbagliato molto. Ti ha messo sotto pressione questo uomo e ti ha rovinato questo gioco. […] Devi ammettere che hai fatto una scelta sbagliata. Puoi uscire a testa alta con me. Lì fuori c’è un mondo bello che l’aspetta”.

In un momento d’abbraccio, il padre di Heidi le ha anche parlato in albanese e questo è quello che le avrebbe detto: “Cuore di papà se non stai bene puoi uscire con me stasera“.

