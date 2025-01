Padre arrestato a Napoli per aver picchiato il figlio 15enne “perché gay” con una chiave inglese e minacce di morte

Un uomo di 48 anni è stato arrestato a Napoli dopo aver picchiato il figlio 15enne con una chiave inglese a causa della sua omosessualità. La vicenda è emersa quando il ragazzo, terrorizzato dalle minacce di morte ricevute su WhatsApp dal padre, ha chiesto aiuto agli insegnanti durante la lezione. Gli insegnanti, preoccupati per il benessere dello studente, hanno immediatamente contattato le autorità. L’adolescente presentava segni evidenti di violenza sul corpo e sul volto, con contusioni che hanno richiesto cure mediche.

L’episodio è avvenuto nel quartiere di Poggioreale, un’area caratterizzata da un contesto di disagio sociale. Secondo le indagini condotte dai carabinieri, il padre ha aggredito il figlio dopo aver scoperto che questi aveva dichiarato la propria omosessualità in famiglia. Le percosse inflitte dal genitore si sono concentrate in particolare su viso, collo e gambe del minorenne. Dopo la denuncia dell’episodio, il 48enne è stato arrestato dai carabinieri e condotto nel carcere di Poggioreale in attesa di processo.

La vittima, per cercare aiuto, aveva contattato sua madre, scoprendo che il padre stava per raggiungerlo a scuola. Questo lo ha spinto a riferire le violenze subite ad alcune professoresse, che hanno agito prontamente. L’assessore alle Politiche sociali di Napoli, Luca Trapanese, ha dichiarato che, grazie all’intervento dei Servizi sociali, il minorenne è stato collocato in una comunità protetta dove potrà ricevere il supporto necessario per affrontare questa traumatica esperienza.

La vicenda mette in evidenza le tematiche di violenza domestica e discriminazione legate all’orientamento sessuale, oltre alla necessità di creare un ambiente sicuro per i giovani. Gli insegnanti, intervenendo in modo tempestivo, hanno dimostrato l’importanza della sensibilizzazione e del supporto in contesti scolastici, dove i ragazzi possono sentirsi a rischio. Questo caso è un chiaro esempio di come il sostegno della comunità e delle istituzioni sia fondamentale per il recupero delle vittime di abusi e maltrattamenti.