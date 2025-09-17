Padovani in campo: la sfida per Faenza si riaccende

Gabriele Padovani ha annunciato la sua intenzione di ricandidarsi a sindaco di Faenza attraverso un post su Facebook. Il fondatore di Area Liberale ha affermato di essere pronto a confrontarsi nuovamente con il sistema delle preferenze, dopo aver perso nel 2015 al ballottaggio contro Giovanni Malpezzi con un margine di quasi 900 voti.

Padovani ha espresso la sua determinazione, sottolineando di non aver mai scelto la via facile della politica e di aver sempre messo al primo posto i valori familiari. Tuttavia, ha ancora dei dubbi sull’annuncio ufficiale della sua candidatura. Nonostante ciò, sarà una figura chiave nella campagna elettorale in vista delle elezioni del 2026. Il consigliere comunale ha anche detto di essere aperto al dialogo con il centrodestra per proporre un’alternativa alla coalizione guidata dal Partito Democratico.

Area Liberale, che ha avuto un rapido sviluppo in Bassa Romagna, è diventata un punto di riferimento per gran parte del centrodestra. Padovani ha sottolineato l’importanza di fare un ulteriore passo avanti, ma non ha risparmiato critiche al centrodestra, affermando di non aver mai ricevuto grandi appoggi e di non essere incline a compiacere tutti. Ha avvertito che astenersi da chi cerca di unire senza una strategia chiara è fondamentale, ricordando la sua esperienza alle elezioni del 2015.

Attualmente, Padovani è il primo candidato ad esporsi per le prossime elezioni, mentre il centrosinistra non ha ancora ufficializzato la ricandidatura di Massimo Isola, che comunque sembra scontata.