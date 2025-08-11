Padova: il nuovo ospedale che rivoluziona la sanità europea

La sanità del futuro si sta preparando a integrare clinica, ricerca e formazione in un unico complesso innovativo. In Veneto, nello specifico a Padova, è previsto un significativo investimento per la costruzione di un nuovo ospedale che dovrà svolgere un ruolo chiave in questa trasformazione.

Il progetto, che richiederà quasi 871 milioni di euro, sorgerà nella zona di San Lazzaro e si propone di riunire i tre elementi fondamentali della nuova assistenza sanitaria. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha evidenziato l’importanza di questa iniziativa, progettata per rispondere ai cambiamenti rapidi della medicina. La struttura, che richiederà circa cinque anni per essere completata, prevede di ospitare fino a 963 posti letto, 90 dei quali dedicati alla terapia intensiva, su una superficie totale di circa 220.000 metri quadrati.

L’ospedale avrà una serie di aree specializzate, tra cui un “Day Center” con oltre 275 ambulatori e una “Piastra ad alta intensità di cure” con tecnologie all’avanguardia per pronto soccorso e diagnostica. Una “Torre della ricerca” sarà dedicata alle attività accademiche e scientifiche, supportando così l’istruzione e l’innovazione.

Non solo i numeri sono impressionanti, ma anche l’attenzione per la sostenibilità e l’accessibilità è notevole. La progettazione include spazi verdi e la realizzazione di un’architettura che rispetta i criteri ambientali, enfatizzando l’uso di energie rinnovabili. Questo nuovo polo sanitario punta a diventare un modello di riferimento a livello europeo, migliorando la qualità delle cure disponibili e ampliando l’offerta per i pazienti in Veneto.