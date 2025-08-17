Padova: Eventi culturali imperdibili per l’estate 2025

Ogni settimana, Padova Cultura Eventi presenta i principali avvenimenti culturali in città, che spaziano da mostre d’arte a concerti e spettacoli teatrali. Questa settimana, diversi eventi interessanti si svolgeranno a Padova.

In agosto, in occasione del quarto anniversario dell’iscrizione dei “Cicli affrescati del XIV secolo di Padova” nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, i residenti e gli studenti universitari della città potranno visitare gratuitamente i musei cittadini, escludendo la Cappella degli Scrovegni, per cui è necessaria la prenotazione.

Riapre al pubblico anche l’area dell’Anfiteatro Romano, ora collegata ai Giardini dell’Arena e al Museo degli Eremitani. La riapertura prevede aperture sperimentali il weekend di agosto, con l’obiettivo di estendere l’accesso a tutti i giorni in autunno.

Un’importante rassegna estiva, “I Notturni Padovani”, offrirà fino a settembre visite guidate, escursioni in barca e concerti. Questo evento è organizzato dal Comune di Padova e diverse associazioni locali.

Dal canto suo, il “Castello Festival” presenterà concerti e spettacoli di teatro in diverse location fino a metà settembre, mentre il progetto “GirovagArte” porterà una varietà di eventi culturali nei quartieri della città.

Infine, diverse mostre, tra cui quella dedicata a Vivian Maier, arricchiranno l’offerta culturale della città fino a metà ottobre, offrendo l’opportunità di esplorare l’arte e la storia locale in molte forme.