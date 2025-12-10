7.6 C
Padova affronta la morte con Ines Testoni

Padova affronta la morte con Ines Testoni

La Biblioteca Centrale di Psicologia “Fabio Metelli” organizza un incontro dal titolo “Essere eterni: in dialogo con Ines Testoni” nell’ambito del ciclo di eventi “La Metelli incontra…”. L’incontro si terrà giovedì 11 dicembre alle ore 17:00 presso l’Aula 2A Edificio Psico 2.

La protagonista dell’incontro sarà Ines Testoni, docente di Psicologia sociale e Psicologia delle relazioni di fine-vita, perdita e morte presso l’Università di Padova. Ines Testoni si confronterà con il pubblico in una discussione guidata da Laura Liberale, scrittrice, indologa e tanatologa, prendendo spunto dal recente saggio “Essere eterni”.

La partecipazione all’incontro è gratuita, ma è richiesta la prenotazione.

