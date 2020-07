È tempo di eleggere i nuovi campioni d’Italia di padel. Il Padel Paradise, all’interno del circolo Empire Sport Resort di Roma, ospiterà da venerdì 24 a domenica 26 luglio la fase finale del campionato di Serie A1. Tutti contro il Circolo Canottieri Aniene 1892, che nelle ultime 5 stagioni (da quando la manifestazione va in scena con la formula attuale) ha sempre conquistato il titolo. Si comincia venerdì con l’ultima giornata della fase a gironi, per poi procedere sabato con le semifinali e i play-out. Domenica le finali della massima competizione a squadre del nostro Paese, ennesimo spettacolo di uno sport diventato a tutti gli effetti una realtà. Ogni incontro intersociale prevede 3 doppi maschili ed uno femminile: in caso di parità, nelle sfide ad eliminazione diretta, si procederà con il doppio di spareggio. La manifestazione sarà trasmessa in diretta su SuperTennis Tv.

