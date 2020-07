“Oggi non abbiamo dei dati ufficiali nel Padel amatoriale, ma la crescita è esponenziale, i tesserati in Italia nella Federtennis sono circa 10mila, che in una fase di post lockdown sono tanti, ma i giocatori sono molti di più e questi eventi servono da traino per tutti gli appassionati. La Federazione internazionale conta oggi 43 paesi membri e abbiamo altre 40 richieste di Paesi che vogliono entrare. Siamo membri del Gaisf e abbiamo delle regole abbastanza strette da rispettare per i nuovi paesi che vogliono fare il loro ingresso, ma penso che 10 all’anno entreranno”. Lo ha detto Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale di Padel, all’Adnkronos, sul movimento in Italia e nel mondo.

