Padel Cup Italia

Si è conclusa la quinta edizione della Exclusive Padel Cup, il circuito amatoriale organizzato da MSP Italia e da Exclusive, la carta di credito premium del Gruppo Intesa Sanpaolo. L’evento si è svolto nel week end appena passato presso il Padel Palace di Milano, club di proprietà di diversi personaggi del mondo dello spettacolo come Diletta Leotta, Alessandro Borghese e Max Giusti.

La tappa di Milano ha registrato il sold out e ha visto anche la partita esibizione tra gli ex calciatori Dario Marcolin e Cristian Brocchi contro l’ex mezzofondista Gennaro Di Napoli e il telecronista di Sky Sport Gianluigi Bagnulo. La partecipazione dei giocatori amatoriali è stata numerosa, con oltre 200 coppie iscritte, e ha visto la presenza di personaggi dello sport e dello spettacolo.

Le finali delle 3 categorie hanno visto la vittoria delle coppie formate da Chiaramonte-Scardani nel maschile, Damiano-Guarnieri nel femminile e Ferrario-Raffa nel misto. Intesa Sanpaolo è stato main sponsor del circuito per il quinto anno consecutivo, una collaborazione vincente che sottolinea i valori di accessibilità, inclusione e condivisione. Anche Babolat ha rinnovato la sua sponsorship per l’Exclusive Padel Cup, un torneo che si è sempre distinto per la sua qualità e professionalità. La quinta edizione dell’Exclusive Padel Cup è stata entusiasmante, replicando il successo delle precedenti e confermandosi un appuntamento fisso nel calendario dei tornei amatoriali più apprezzati a livello nazionale.

