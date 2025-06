Pacino e l’Incontro Ispiratore: Valori e Famiglia

Il produttore ha descritto l’incontro come un’importante ispirazione spirituale e culturale, focalizzandosi sui valori fondamentali della Chiesa Cattolica e del film, tra cui unità della famiglia, amore, compassione e il contributo al bene comune. Al Pacino, visibilmente commosso, ha definito l’evento uno dei momenti più significativi della sua vita. Vincitore del premio Oscar nel 1992 per “Profumo di donna”, l’attore 85enne interpreta nel film “Maserati” il ruolo di Vincenzo Vaccaro, un investitore pionieristico nella casa automobilistica dei tre fratelli bolognesi. Variety riporta che all’incontro non erano presenti altri membri del cast di rilievo come Anthony Hopkins, Andy Garcia, Jessica Alba, Michele Morrone e Salvatore Esposito.

