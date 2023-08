Pacifico ANIEF: “tanti obiettivi raggiunti, molte battaglie da combattere ancora”

– Sono molti i traguardi ottenuti da Anief che ha portato avanti le proprie battaglie sia in Parlamento che ai tavoli contrattuali in Aran: il giovane sindacato della scuola sottolinea gli obiettivi raggiunti nel primo anno della XIX legislatura.

Dall’aver ottenuto maggiori risorse per la valorizzazione del personale del comparto istruzione ricerca fino alle deroghe ai vincoli dei trasferimenti e alla procedura straordinaria di reclutamento su posti di sostegno e sblocco contratti docenti specializzati estero.

Per quanto riguarda invece i traguardi in Aran è stata raggiunta l’intesa sulla mobilità che apre all’assegnazione provvisoria dei docenti neoassunti, l’ipotesi di CCNL 219-221 e la definizione dei compensi del salario accessorio per orientatore e tutor e la valorizzazione del personal.