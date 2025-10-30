Pace tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, accordo raggiunto

Pace tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. Secondo il magazine Oggi, dopo la fine della loro relazione segnata da polemiche legate a degli audio, tra i due è tornato un clima disteso. Bova e Rocio avrebbero raggiunto un accordo extragiudiziale per la loro separazione e l’assegno di mantenimento destinato alle figlie Alma e Luna.

Il settimanale Oggi riporta che la rottura sentimentale si sta chiudendo in modo pacifico. Le dinamiche tra i due ex compagni sarebbero cambiate, evitando così il lungo braccio di ferro giudiziario che inizialmente si prospettava. Il giornalista Alberto Dandolo ha sottolineato come l’attrice spagnola abbia modificato la sua posizione sull’affido esclusivo delle bambine, facilitando la situazione grazie a un assegno di mantenimento concordato con Bova.

Le versioni sull’epilogo della loro storia sono contrastanti. Bova ha dichiarato che, dopo gli “audio spaccanti”, lui e Rocio vivevano già separati da mesi, mentre Morales ha ribattuto affermando di averlo considerato il suo compagno fino all’emergere dello scandalo.

Negli ultimi giorni, Bova ha avviato una nuova relazione con la collega Beatrice Arnera. Chi Magazine ha rivelato che i due stanno trascorrendo del tempo insieme e che Raoul l’avrebbe già presentata alla sorella Tiziana. I paparazzi li hanno sorpresi insieme mentre entravano al Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Roma, dove l’attore era presente per l’annuncio della nuova stagione del programma di Fiorello su Radio 2. Anche Beatrice è reduce da una lunga relazione, avendo recentemente chiuso con Andrea Pisani, comico dei PanPers.