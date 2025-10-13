Pace in Medio Oriente, rilasciati ultimi ostaggi di Hamas

Dopo un lungo periodo di tensione, non ci sono più ostaggi vivi nelle mani di Hamas. Questa mattina, gli ultimi 20 ostaggi sono stati rilasciati in cambio di quasi 2.000 detenuti palestinesi. La notizia ha suscitato gioia a Tel Aviv, in Cisgiordania e a Gaza. Nel frattempo, Donald Trump ha partecipato a un intervento alla Knesset e poi si è trasferito a Sharm el-Sheikh, dove ha firmato un accordo di pace e ha co-presieduto un summit con i leader europei e arabi, affrontando il futuro di Gaza e dell’intera regione. Netanyahu non era presente, ufficialmente per la festività di Simchat Torah, ma è previsto un vertice al Cairo per discutere della ricostruzione della Striscia.

L’IDF ha comunicato che quattro corpi di ostaggi deceduti sono stati portati in Israele. I feretri sono stati accompagnati da forze dell’esercito e saranno sottoposti a identificazione all’Istituto nazionale di medicina legale. Le famiglie delle vittime sono assistite da rappresentanti militari, che hanno invitato alla massima sensibilità in attesa di comunicazioni ufficiali.

La premier Giorgia Meloni ha espresso che è prematuro parlare della formazione del board per il governo transitorio di Gaza, ribadendo che l’Italia è pronta a offrire supporto se richiesto. Ha sottolineato l’importanza di lavorare per stabilizzare la situazione in Medio Oriente, evidenziando la complessità del compito.

Infine, Trump ha lasciato l’Egitto per tornare a Washington, dopo aver firmato un accordo di cessate il fuoco a Gaza e aver avuto incontri con vari leader mondiali.