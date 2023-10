Pace fatta tra Barbara d’Urso e Simona Ventura: i video delle due insieme

Giornata storica per Simona Ventura, che poche ore fa ha suggellato la pace con Mara Venier durante la sua ospitata a Domenica In dove era stata invitata per parlare di Ballando con le Stelle. Ma non è finita qui, perché Super Simo poco fa ha abbracciato un’altra collega con cui i rapporti negli ultimi anni erano assenti. La conduttrice di Citofonare Rai Due ha posato per i fotografi insieme a Barbara d’Urso sul red carpet della prima di Shukran, il film diretto da Pietro Malegori. E dopo la pace le vedremo insieme anche in tv?

Pace fatta tra Simona e Barbara, la reazione dei social.

Giornata particolarmente intensa per Simona Ventura oggi. Non solo la pace in diretta TV con Mara Venier… @Simo_Ventura @carmelitadurso pic.twitter.com/NEaSPgMSBZ — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) October 29, 2023

🚨🚨🚨 stiamo vivendo in una simulazione 🚨🚨🚨💀💀💀pic.twitter.com/WP7K82HKuC — Carmelona5 (@Carmelona5) October 29, 2023

Simona Ventura e Barbara D’Urso insieme pic.twitter.com/U6HLOHJnGG — Mattia Buonocore (@Mattiabuonocore) October 29, 2023

Shukran, la trama del film.

“Shukran, il film diretto da Pietro Malegori, si svolge in Siria. Il dottor Taher Haider (Shahab Hosseini), cardiochirurgo in un paese dilaniato dalla guerra, è un medico serio e profondamente dedito al suo lavoro. La sua vocazione è quella di salvare vite umane, e in una nazione vittima di bombardamenti quotidiani, il suo ruolo è fondamentale. – si legge su Coming Soon – Un giorno, Taher viene colpito da un tragico lutto. Suo fratello Ali (Abdelhafid Metalsi) muore in un attacco terroristico mentre sta soccorrendo delle vittime di guerra. Quando poco dopo, arriva da lui un bambino in condizioni critiche che ha bisogno di essere operato d’urgenza, il medico scopre che si tratta del figlio del terrorista che ha ucciso suo fratello. Taher si trova a dover prendere una decisione che cambierà la sua vita”.