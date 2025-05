Pace e Salari Equi: Libertà Sindacale e Protezione Sociale

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inaugurato l’anno accademico del Centro internazionale di formazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) a Torino, sottolineando il legame tra pace e giustizia sociale. Mattarella ha ricordato che fin dalla sua creazione, l’OIL ha fatto della giustizia sociale un pilastro fondamentale per la pace duratura, evidenziando l’importanza di salari equi, protezione sociale e libertà sindacale.

Il Capo dello Stato ha richiamato i principi espressi nella Costituzione italiana, che considera il lavoro come essenza della Repubblica e strumento di realizzazione personale. Ha sottolineato come l’OIL lavori per garantire opportunità lavorative dignitose a livello globale, promuovendo libertà, uguaglianza e sicurezza.

Mattarella ha evidenziato la crescente necessità di avere un’organizzazione che tuteli i diritti dei lavoratori, specialmente in un contesto caratterizzato da nuove disuguaglianze e marginalizzazioni. Ha riconosciuto nella struttura tripartita dell’OIL, che include rappresentanti di governi, lavoratori e datori di lavoro, una preziosa risorsa per rispondere a sfide globali.

Il dialogo costruttivo tra le diverse parti sociali è essenziale, secondo il presidente, non solo per promuovere la giustizia sociale ma anche per garantire pace e stabilità nel mondo, sottolineando che essa non può essere un obiettivo facoltativo, ma una condizione necessaria per il progresso.

