Pace e giustizia nel mondo

In un momento in cui l’ordine internazionale sembra vacillare sotto il peso di guerre, divisioni e disuguaglianze, il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, ha offerto un quadro critico e una proposta di azione che va oltre la retorica di fronte alle sfide globali.

Nel corso di una lectio magistralis per il 325° anniversario della Pontificia Accademia Ecclesiastica, Parolin ha descritto una realtà internazionale in cui alla giustizia subentra la forza e alla pace si sostituisce la guerra, un fenomeno che mina le strutture stesse che dovrebbero regolare le relazioni tra Stati. Ha affermato che la pace rimane frutto della giustizia e non solo una conseguenza del buon agire, sottolineando che le tensioni attuali non derivano soltanto da interessi geopolitici, ma anche da un processo culturale che relativizza i progressi del diritto internazionale e incrementa polarizzazione, indifferenza e conflitti aperti.

Parolin ha evidenziato che i diritti fondamentali e il diritto internazionale vengono messi in discussione, la sicurezza è ridotta troppo spesso alla sola forza militare, gli equilibri geopolitici multipolari hanno indebolito istituzioni multilaterali tradizionali e la tendenza a considerare l’uso della forza come soluzione anziché negoziazione è sempre più diffusa. Questo scenario genera fragilità negli assetti mond

