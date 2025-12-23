Pace e giustizia nel mondo di Leone XIV

Il 13 dicembre, Leone XIV ha ricevuto in udienza i partecipanti al Giubileo della diplomazia, rivolgendo loro un discorso centrato sull’idea che la speranza è la virtù necessaria per cercare e raggiungere accordi di pace fra i popoli. Le parole finali pronunciate dal Successore di Pietro sono state un appassionato appello alla ricerca della pace, sottolineando che la pace è il dovere che unisce l’umanità in una comune ricerca di giustizia, un aspetto centrale della sequela di Cristo e un bene cui tendere tutti.

La pace è considerata un dovere universale, inseparabile dalla ricerca della giustizia. Tuttavia, nella storia, la volontà della maggior parte dei vincitori è stata quella di imporre la pace ai vinti nel segno di un ordine spesso iniquo, fatto passare come giustizia riparativa per le ferite e i disastri prodotti dalla guerra. Solo una pace che assicuri il rispetto della dignità di tutti e sia fondata su patti che non umilino nessuno, cercando di salvaguardare i diritti fondamentali di ciascuna parte, anche di quella sconfitta nel conflitto, potrà assicurare un futuro di bene ai popoli.

Un organismo come le Nazioni Unite avrebbe dovuto assolvere a questo compito, ma la timidezza con cui si è mosso e il compromesso di volta in volta giustificato o addirittura cercato a favore del più forte, ne hanno fatto una voce debole, inascoltata e non di rado del tutto inefficace. San Giovanni XXIII ha ricordato alla Chiesa e al mondo l’importanza della pace con l’Enciclica “Pacem in terris”, pubblicata l’11 aprile, che costituì una sfida forte in un mondo dominato dalla guerra fredda e diviso tra capitalismo e socialismo.

L’Enciclica richiamava il fondamentale valore della pace e il dovere di servirne la causa con responsabilità e dedizione da parte di tutti, rivolgendosi agli “uomini di buona volontà”, credenti e non credenti. Il messaggio di speranza per combattere la paura dell’avvenire e l’inestimabile patrimonio etico, culturale e spirituale di cui la Chiesa è portatrice sono stati offerti a chiunque accettasse di farsi promotore e costruttore di “una nuova, migliore umanità”.

La pace è un bene cui tendere tutti, ma chi intende la politica come ricerca del maggior vantaggio per la propria parte non considererà mai la pace come un bene verso cui muoversi concordemente tutti. La sfida di ogni progetto intorno alla pace che voglia tendere a un mondo migliore è promuovere una visione della pace che possa accomunare le parti convincendole a rinunciare al loro utile esclusivo, per mirare a un ordine di giustizia che sia tale per tutti a partire dai più deboli.