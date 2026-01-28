Pace a Grosseto

La pace non riguarda solo i grandi equilibri internazionali o le decisioni dei governi, ma si costruisce anche ogni giorno nelle città, nei quartieri, nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi di lavoro e nelle relazioni quotidiane. A partire da questa consapevolezza, è nata l’iniziativa “Passo dopo passo per la Pace e per la Vita”, che si terrà a Grosseto e che è il frutto di un lavoro condiviso tra associazioni, movimenti, scuole cattoliche e realtà ecclesiali del territorio.

L’iniziativa si inserisce in un contesto internazionale segnato da guerre e tensioni, che rischiano di assuefare le coscienze alla violenza. In questo contesto, il gesto semplice del camminare insieme assume un valore controcorrente. La camminata partirà dal Seminario Vescovile e attraverserà varie strade della città, tra cui via Ferrucci, via Alfieri, piazza De Maria, piazza Nassirya, le adiacenze del Ponte Amiata, via Fossombroni, via Porciatti, per poi proseguire lungo corso Carducci fino all’arrivo in piazza Duomo.

All’iniziativa parteciperanno il vescovo Bernardino e rappresentanti di altre confessioni religiose, che offriranno una “dichiarazione di pace” come segno di dialogo interreligioso e di impegno condiviso per la convivenza e il rispetto reciproco. L’iniziativa è promossa e condivisa da numerose associazioni e realtà del territorio e gode del patrocinio del Comune di Grosseto, della Provincia di Grosseto e della Commissione provinciale Pari Opportunità.